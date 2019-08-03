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«Локомотив» победил «Авангард» в дебютном матче Sochi Hockey Open

«Локомотив» победил «Авангард» в дебютном матче Sochi Hockey Open
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» оказался сильнее хоккейного клуба «Авангард» в дебютном матче Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на шестой минуте первого периода: новичок «Локомотива» Тай Ратти забил после великолепной передачи другого новичка «железнодорожников» — Антона Ландера. На экваторе второго периода подопечные Крейга Мактавиша упрочили преимущество благодаря удачному броску защитника Максима Афанасьева. Вскоре форвард ярославцев Егор Аверин увеличил разницу в счёте до трёх шайб. На 51-й минуте Сергей Широков сократил отставание «Авангарда», но на большее «ястребов» не хватило.

Sochi Hockey Open
03 августа 2019, суббота. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 1
1:0, 2:0, 0:1
Авангард
Омск
1:0 – Ратти (Ландер, Кронвалль) – 05:02 (5x4), 2:0 – Афанасьев (Осипов, Апальков) – 29:45 (5x5), 3:0 – Аверин (Ландер) – 35:16 (5x5), 3:1 – Широков (Чудинов, Щербак) – 50:55 (5x4)

«Локомотив»:

Коновалов (Лазушин);
Черепанов — Кронвалль, Аверин — Ландер — Ратти;
Афанасьев — Осипов, Санников — Свитов — Апальков;
Савченко — Сидоров, Романов — Иванов — Ильенко;
Калинин, Полунин — Красковский — Коваленко, Кудрявцев.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Емелин — Покка, Шумаков — Семёнов — Потапов;
Пивцакин — Мартынов, Широков — Пьянов — Щербак;
Манухов — Чудинов, Дедунов — Грачёв — Яремчук;
Бондарев, Спиценко, Грицюк — Стась — Кошелев.

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