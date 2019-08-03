«Локомотив» победил «Авангард» в дебютном матче Sochi Hockey Open

Ярославский «Локомотив» оказался сильнее хоккейного клуба «Авангард» в дебютном матче Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 3:1.
Счёт в матче был открыт на шестой минуте первого периода: новичок «Локомотива» Тай Ратти забил после великолепной передачи другого новичка «железнодорожников» — Антона Ландера. На экваторе второго периода подопечные Крейга Мактавиша упрочили преимущество благодаря удачному броску защитника Максима Афанасьева. Вскоре форвард ярославцев Егор Аверин увеличил разницу в счёте до трёх шайб. На 51-й минуте Сергей Широков сократил отставание «Авангарда», но на большее «ястребов» не хватило.
«Локомотив»:
Коновалов (Лазушин);
Черепанов — Кронвалль, Аверин — Ландер — Ратти;
Афанасьев — Осипов, Санников — Свитов — Апальков;
Савченко — Сидоров, Романов — Иванов — Ильенко;
Калинин, Полунин — Красковский — Коваленко, Кудрявцев.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Емелин — Покка, Шумаков — Семёнов — Потапов;
Пивцакин — Мартынов, Широков — Пьянов — Щербак;
Манухов — Чудинов, Дедунов — Грачёв — Яремчук;
Бондарев, Спиценко, Грицюк — Стась — Кошелев.
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