«Локомотив» победил «Авангард» в дебютном матче Sochi Hockey Open

Ярославский «Локомотив» оказался сильнее хоккейного клуба «Авангард» в дебютном матче Sochi Hockey Open, встреча завершилась со счётом 3:1.



Счёт в матче был открыт на шестой минуте первого периода: новичок «Локомотива» Тай Ратти забил после великолепной передачи другого новичка «железнодорожников» — Антона Ландера. На экваторе второго периода подопечные Крейга Мактавиша упрочили преимущество благодаря удачному броску защитника Максима Афанасьева. Вскоре форвард ярославцев Егор Аверин увеличил разницу в счёте до трёх шайб. На 51-й минуте Сергей Широков сократил отставание «Авангарда», но на большее «ястребов» не хватило.

«Локомотив»:



Коновалов (Лазушин);

Черепанов — Кронвалль, Аверин — Ландер — Ратти;

Афанасьев — Осипов, Санников — Свитов — Апальков;

Савченко — Сидоров, Романов — Иванов — Ильенко;

Калинин, Полунин — Красковский — Коваленко, Кудрявцев.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Емелин — Покка, Шумаков — Семёнов — Потапов;

Пивцакин — Мартынов, Широков — Пьянов — Щербак;

Манухов — Чудинов, Дедунов — Грачёв — Яремчук;

Бондарев, Спиценко, Грицюк — Стась — Кошелев.