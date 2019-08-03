Бойков: тренировки у Крикунова сильно отличаются от Америки
Защитник московского «Динамо» Сергей Бойков поделился впечатлениями от проигранного матча с «Торпедо» (1:2) и рассказал о тренировках Владимира Крикунова.
«Хорошие ощущения от первой игры в России. Далась она тяжело, но мы будем работать. Главное в таких играх — не сдаваться. Показывать свою игру и свои навыки, а дальше тренерский штаб сделает выбор.
Нагрузки Крикунова уже почувствовал на себе. Я был к этому готов. После прошлого сезона приводил свои кондиции в порядок, готовился.
Тренировки очень сильно отличаются от того, что было в Северной Америке. Там у нас была одна тренировка на льду, одна на земле. Здесь по две тренировки. Нагрузки тут выше», — передаёт слова Бойкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«Торпедо» оказалось сильнее московского «Динамо» в товарищеской игре
- 3 августа 2019
-
16:00
-
15:53
-
15:26
-
15:14
-
15:07
-
15:04
-
14:54
-
14:06
-
14:06
-
13:15
-
12:53
-
12:25
-
12:18
-
12:15
-
12:06
-
11:34
-
11:19
-
11:10
-
10:57
-
10:37
-
09:57
-
09:27
-
08:50
-
08:28
-
08:23
-
00:02
- 2 августа 2019
-
23:28
-
22:42
-
22:29
-
22:20
-
22:13
-
21:51
-
21:05
-
20:49
-
20:41
Партнерский контент