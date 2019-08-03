Бойков: тренировки у Крикунова сильно отличаются от Америки

Защитник московского «Динамо» Сергей Бойков поделился впечатлениями от проигранного матча с «Торпедо» (1:2) и рассказал о тренировках Владимира Крикунова.



«Хорошие ощущения от первой игры в России. Далась она тяжело, но мы будем работать. Главное в таких играх — не сдаваться. Показывать свою игру и свои навыки, а дальше тренерский штаб сделает выбор.



Нагрузки Крикунова уже почувствовал на себе. Я был к этому готов. После прошлого сезона приводил свои кондиции в порядок, готовился.



Тренировки очень сильно отличаются от того, что было в Северной Америке. Там у нас была одна тренировка на льду, одна на земле. Здесь по две тренировки. Нагрузки тут выше», — передаёт слова Бойкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Торпедо» оказалось сильнее московского «Динамо» в товарищеской игре