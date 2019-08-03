Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мактавиш: Ландер — великолепное подписание, знаю его по «Эдмонтону»

Мактавиш: Ландер — великолепное подписание, знаю его по «Эдмонтону»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» в матче Sochi Hockey Open.

«Это предсезонная игра, ребята бились, обе команды старались. Рассчитываем, что Да Коста пропустит ещё пару игр, у него травма мягких тканей. Сейчас сложно сказать, может, будет больше, чем пару дней.

Ландер был великолепным подписанием для «Локомотива», знаю его ещё по «Эдмонтону». Он каждую игру борется, играет очень умно. Думаю, он сильно поможет «Локомотиву» в этом году.

«Локомотив» и «Эдмонтон» — клубы-побратимы из-за тесной взаимосвязи? Не знаю, мы друг другом восхищаемся, но этот момент – больше случайность», — передаёт слова Мактавиша корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Локомотив» победил «Авангард» в дебютном матче Sochi Hockey Open
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент