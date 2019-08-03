Мактавиш: Ландер — великолепное подписание, знаю его по «Эдмонтону»

Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» в матче Sochi Hockey Open.



«Это предсезонная игра, ребята бились, обе команды старались. Рассчитываем, что Да Коста пропустит ещё пару игр, у него травма мягких тканей. Сейчас сложно сказать, может, будет больше, чем пару дней.



Ландер был великолепным подписанием для «Локомотива», знаю его ещё по «Эдмонтону». Он каждую игру борется, играет очень умно. Думаю, он сильно поможет «Локомотиву» в этом году.



«Локомотив» и «Эдмонтон» — клубы-побратимы из-за тесной взаимосвязи? Не знаю, мы друг другом восхищаемся, но этот момент – больше случайность», — передаёт слова Мактавиша корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Локомотив» победил «Авангард» в дебютном матче Sochi Hockey Open