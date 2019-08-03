Ратти: лучшие российские игроки — Малкин и Овечкин. Ну и Кучеров

Нападающий «Локомотива» Тай Ратти подвёл итоги матча с «Авангардом» (3:1) и рассказал о лучшем российском хоккеисте.
«Немного заржавели, потому что был первый матч. Всегда приятно победить. Игра в «Локомотиве» отличается от «Эдмонтона», здесь больше лёд, больше времени с шайбой. Но это только выставочный матч, знаю, что игры будут становиться всё тяжелее.
Мой гол? Отличный пас Ландера, мы последнюю неделю много работали над большинством. Ландер – отличный распасовщик, а я больше люблю бросать. Думаю, мы хорошо сыграемся, начали хорошо, теперь надо прибавлять дальше.
Макдэвид – лучший игрок в мире. А лучший российский игрок – Малкин и Овечкин, они на одном уровне. Ну и Кучеров», — передаёт слова Ратти корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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