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Ратти: лучшие российские игроки — Малкин и Овечкин. Ну и Кучеров

Ратти: лучшие российские игроки — Малкин и Овечкин. Ну и Кучеров
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Локомотива» Тай Ратти подвёл итоги матча с «Авангардом» (3:1) и рассказал о лучшем российском хоккеисте.

«Немного заржавели, потому что был первый матч. Всегда приятно победить. Игра в «Локомотиве» отличается от «Эдмонтона», здесь больше лёд, больше времени с шайбой. Но это только выставочный матч, знаю, что игры будут становиться всё тяжелее.

Мой гол? Отличный пас Ландера, мы последнюю неделю много работали над большинством. Ландер – отличный распасовщик, а я больше люблю бросать. Думаю, мы хорошо сыграемся, начали хорошо, теперь надо прибавлять дальше.

Макдэвид – лучший игрок в мире. А лучший российский игрок – Малкин и Овечкин, они на одном уровне. Ну и Кучеров», — передаёт слова Ратти корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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