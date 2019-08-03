Ратти — о Ярославле: церкви везде, но они очень красивые

Нападающий «Локомотива» Тай Ратти прокомментировал переход и поделился впечатлениями от Ярославля.



«Конечно, Мактавиш сыграл большую роль в моём переходе в «Локомотив». Плюс здесь хороший хоккей, КХЛ – вторая по силе лига в мире. У меня есть личные цели на сезон, но на первом месте команда. Когда у команды всё хорошо, тогда и у игроков всё получается. «Локомотив» всегда ставит высокие цели, жду сезона.



Ярославль – отличный город, хотя у меня ещё не было возможности осмотреть город. Погода жаркая, лето в разгаре, мне всё нравится. Церкви везде, но они очень красивые.



В прошлом году я хорошо провёл межсезонье, и во время сборов всё складывалось удачно. Потом всё изменилось, пришёл новый тренер, новые люди. Но сейчас я рад быть в «Локомотиве»», — передаёт слова Ратти корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.