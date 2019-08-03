«Баффало» подписал новый контракт с Маккейбом на $ 5,7 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» заключил новое соглашение с защитником Джейком Маккейбом, информирует официальный сайт американского клуба. 25-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата американского игрока составит $ 2,85 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Маккейб принял участие в 59 встречах, записав на свой счёт 14 (5+9) баллов при показателе полезности "-4" и 35 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке около 19 минут за игру.



Напомним, в прошедшем сезоне «Баффало» вновь не сумел принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли, заняв тринадцатое место в Восточной конференции и заработав 76 очков в 82 встречах.