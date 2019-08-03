«Калгари» намерен подписать новый контракт с Ткачуком до сентября

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» хочет договориться о новом контракте с нападающим Мэттью Ткачуком до начала сентябрьского тренировочного лагеря, рассказал генеральный менеджер клуба Брэд Треливинг.
«Это наша цель, и мы рассчитываем, что у нас все получится. Надеемся и все делаем для этого. И я знаю, что Мэттью хочет того же. Мы продолжим работать над этим вопросом и подпишем контракт, который устроит всех. Наша задача в этом плане не изменилась. Продолжаем работать в этом направлении.
Знаю, что Мэттью и его команда настроены решительно. Они очень хотят договориться. И мы тоже этого хотим. Это очень хорошая стартовая позиция. Она обязательно позволит нам прийти к соглашению. Вот и все. Тут нет никаких секретов. Мы заботимся об игроке, понимаем, о чем он думает, стараемся сформулировать и донести до него позицию и интересы клуба», — цитирует функционера официальный сайт лиги.
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