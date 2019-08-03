Немировски: порадовало качество игры с «Динамо». Ребята понимают, чего я требую
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился мнением о победе со счётом 2:1 в товарищеской игре с московским «Динамо».
«В общем, игра получилась хорошая. Мы не предоставили сопернику много шансов, при этом смогли воспользоваться своими моментами и забили два гола. В концовке стали заниматься непонятными вещами и в итоге позволили «Динамо» отыграть одну шайбу. Будем работать. До старта сезона ещё есть время, чтобы исправить ошибки и недочёты.
Я доволен качеством игры. Мы уделили внимание некоторым моментам на тренировках, и сегодня было приятно наблюдать, как ребята действуют на льду. Игроки понимают, чего требую от них с точки зрения системы и тактики», — сказал Немировски после матча.
Ему пророчили провал, а он чуть не прибил «Барыс». Интервью с Немировски
Главный тренер «Торпедо» стал одним из главных открытий нынешнего сезона КХЛ.
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