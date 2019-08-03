Известны сочетания сборной России перед первой игрой на Кубке Глинки/Гретцки

Сегодня, 3 августа, юниорская сборная России провела тренировку в Пьештянах (Словакия), где с 5 по 10 августа примет участие в Кубке Глинки/Гретцки, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.



В ходе ледовой тренировки хоккеисты занимались в следующих сочетаниях:



вратари Моторыгин, Аскаров, Гуськов.



Чайка — Стеклов, Дидковский — Злодеев — Тринеев;

Кузьмин — Мухамадуллин, Рычков — Хуснутдинов — Гущин;

Грушников — Кирсанов, Тютнев — Пономарев — Пашин;

Буйван — Зотов, Авершин — Шумилин — Буруянов, Зуган.



5 августа российская сборная стартует на Кубке Глинки/Гретцки матчем с США. Начало — в 16:30 по московскому времени.

В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.