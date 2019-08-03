Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Известны сочетания сборной России перед первой игрой на Кубке Глинки/Гретцки

Известны сочетания сборной России перед первой игрой на Кубке Глинки/Гретцки
Хоккей / Прочие 0

Сегодня, 3 августа, юниорская сборная России провела тренировку в Пьештянах (Словакия), где с 5 по 10 августа примет участие в Кубке Глинки/Гретцки, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

В ходе ледовой тренировки хоккеисты занимались в следующих сочетаниях:

вратари Моторыгин, Аскаров, Гуськов.

Чайка — Стеклов, Дидковский — Злодеев — Тринеев;
Кузьмин — Мухамадуллин, Рычков — Хуснутдинов — Гущин;
Грушников — Кирсанов, Тютнев — Пономарев — Пашин;
Буйван — Зотов, Авершин — Шумилин — Буруянов, Зуган.

5 августа российская сборная стартует на Кубке Глинки/Гретцки матчем с США. Начало — в 16:30 по московскому времени.

В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.

Будущие звёзды сборной России. За кем следить из юниоров
Скоро состоится один из самых показательных турниров в юниорском хоккее.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент