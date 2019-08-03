Суини: Карло и Макэвой снова наденут форму «Бостона» до 1 декабря

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини прокомментировал ход переговоров по новым контрактам с защитниками Брэндоном Карло и Чарли Макэвоем.



«Время у нас пока есть. Но я рассчитываю, что до 1 декабря они снова наденут форму «Бостона». Это единственный дедлайн, который мы все должны учитывать.



Рассчитываем ли мы, что Ритчи снова забьет 16 голов? Возможно. Мы внимательно изучили его расширенную статистику и, как мне кажется, понимаем, как и где он может нам помочь. К примеру, в борьбе перед воротами или при отборе шайбы. Что касается Линдхольма, то это центрфорвард, который умеет играть на фланге. Леворукий, что для нас дефицит, хорош на вбрасываниях, способен действовать в меньшинстве», — приводит слова Суини официальный сайт НХЛ.

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