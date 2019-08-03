Анкипанс: хотели бы вернуть Виделля, но всегда есть вопрос финансов

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвёл итоги матча с ХК «Сочи» (1:2 Б) на турнире Sochi Hockey Open.



«Для первой игры на таком уровне команды показали неплохой хоккей, темп был высокий. Желания сейчас было больше, чем мастерства, был брак в передачах.



Вопрос финансов есть всегда. Мы бы хотели видеть Виделля, но на данный момент команда укомплектована. Впрочем, думаю, сейчас появятся новые ребята», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Первый период не порадовал болельщиков, собравшихся на стадионе «Шайба», заброшенными шайбами. Рижане открыли счёт во втором игровом отрезке стараниями Эмиля Гегериса, а черноморская команда восстановила равновесие на старте третьего периода благодаря результативному броску Олега Погоришного. Основное и дополнительное время не выявило победителя, и судьбу встречи решила серия буллитов, в которой победа досталась «Сочи».