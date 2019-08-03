Гимаев: если Максима Третьяка не тюкать дедушкой, вырастет в отличного игрока

Защитник рижского «Динамо» Сергей Гимаев после матча с ХК «Сочи» (1:2 Б) оценил перспективы команды в новом сезоне.
«Здорово, комфортно, гораздо лучше знаю команду и систему, поэтому гораздо проще всё начать с предсезонки, есть время набрать форму. У нас есть определённый рисунок, чтобы попасть в плей-офф, надо просто допускать меньше ошибок, работать по плану. Плюс команда немного изменилась, надеюсь, что в лучшую сторону. Думаю, всё получится. Майоне и Виделля сложно заменить, они набрали по 50 очков, но нет никаких гарантий, что в этом сезоне они набрали бы столько же. Верю, что ребята, которые пришли вместо них, сыграют здорово.
Маршалл поёт точно не лучше Майоне, а так мы сыграли всего три игры, через игры посмотрим, сильно ли он похож на Майоне по манере. Пару слов на латышском знаю, но у нас все ребята-латвийцы говорят на русском, с этим проблем нет.
В том году мы неплохо выступали, почти всегда был аншлаг. В Риге очень любят хоккей, приятно там играть, хорошо к нам относятся. Не то чтобы я в Риге популярный, я не Дарзиньш и не Редлихс, но даже меня иногда узнают на улице.
Не знаю, нашивка только сейчас или на сезон. Увидел в раздевалке, доверие очень приятно. Это показывает, что есть тренерское доверие. Я и так серьёзно стараюсь относиться к работе, но это ещё больше мобилизует.
Билялов нам в прошлом сезоне очень помог, это большая потеря. Но, возможно, теперь Гудлевскис воодушевится, и он будет играть в свою лучшую игру. Максим Третьяк сейчас у нас номер два, верю в него. Хороший вратарь. Если его не будут постоянно тюкать дедушкой, он вырастет в отличного игрока. Его просто уже замучили, постоянно приплетают дедушку. Он уже не знает, как готовиться к играм. Он хороший вратарь, и всё у него получится, главное — верить в себя. В Риге к нему будет меньше внимания, это ему в плюс», — передаёт слова Гимаева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 3 августа 2019
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