Степан: просто бесподобно заполучить такого игрока, как Кессел

Нападающий «Аризоны Койотс» Дерек Степан оценил приобретение форвардов Фила Кессела и Карла Сёдерберга.
«Заполучить такого парня, как Кессел, просто бесподобно. Это здорово. Наш менеджмент и тренерский штаб ведут корабль в верном направлении, и в этом году нашей целью является сражение за Кубок Стэнли. Мы вышли на рынок и получили игрока, в котором нуждалась команда. Я не знаю другого такого элитного снайпера в НХЛ, как Фил Кессел. При приходе такого человека твоя команда определённо что-то приобретает.
Против Карла Сёдерберга я очень много играл, и мне кажется, что он идеально впишется в нашу игру. Какими бы ни были сочетания звеньев, едва ли сейчас что-то может пойти не так. У нас наконец-то появились вингеры, которые имеют большой опыт или забивали по 35 голов в каждом своем сезоне. Я постараюсь найти с ними взаимопонимание и надеюсь, что у нас всё получится», — приводит слова Степана официальный сайт НХЛ.
- 3 августа 2019
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