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Алексеев: говорят, что я могу появиться в НХЛ уже в этом сезоне? Это приятно

Алексеев: говорят, что я могу появиться в НХЛ уже в этом сезоне? Это приятно
Хоккей / НХЛ 0

Российский хоккеист Александр Алексеев прокомментировал слова руководства «Вашингтон Кэпиталз» о том, что он может появиться в НХЛ уже в предстоящем сезоне. Алексеев начнёт сезон в клубе АХЛ «Херши», где ранее проходил реабилитацию после травмы колена, полученной в марте в матче WHL.

«Конечно, приятно, что люди говорят, что я могу появиться в НХЛ уже в этом сезоне. Можно этим гордиться, но я знаю, что мне ещё надо много работать. Нельзя успокаиваться. Надо трудиться, чтобы расти с каждым днём, становиться сильнее и лучше.

С моими ногами всё в порядке. Я могу делать многое, как минимум всё, что делал до травмы.

Я очень рад, что буду играть в следующем сезоне в «Херши». Мне там уже всё знакомо, я знаю, где можно попробовать хорошие стейки, знаю людей. Это отличное место. Буду работать изо всех сил, стараться, чтобы становиться лучше с каждым днём. А там будет видно», — приводит слова Алексеева официальный сайт НХЛ.

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