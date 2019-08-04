Улльмарк подписал контракт с «Баффало» на $ 1,3 млн. Игрок хотел $ 2,65 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» подписал контракт с вратарём Линусом Улльмарком, информирует официальный сайт американской команды. 26-летний шведский хоккеист поставил подпись под однолетним контрактом с годовой зарплатой $ 1,3 млн. Улльмарк согласился на сделку до вынесения решения арбитражем, находясь в статусе ограниченно свободного агента. Напомним, ранее «Баффало» предложил Улльмарку контракт на $ 800 тыс., притом что игрок просил $ 2,65 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате вратарь принял участие в 37 встречах, одержав 16 побед, две из которых — на ноль. Улльмарк в среднем отражал 90,5% бросков при коэффициенте надёжности 3,11.



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