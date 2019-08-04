Кожевников: надеюсь, никаких трений между Зариповым и Квартальновым не будет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о капитанах команд КХЛ.
«Капитан по определению не может быть тихим. Да, тот же Мозякин на льду очень спокоен, но, подозреваю, в раздевалке, ведет себя совсем по-другому. Думаю, не случайно он уже много лет ведет „Магнитку“ за собой, завоевав два Кубка Гагарина.
Мне очень интересно, как с новой стороны раскроется в роли капитана „Автомобилиста“ Павел Дацюк. При всем уважении к Найджелу Доусу ему в Екатеринбурге, предполагаю, придется чуть подвинуться. Все-таки Дацюк пользуется большим авторитетом не только у российских хоккеистов, но и у легионеров.
Пора определяться с капитаном и в Казани. Мне не совсем понятно, почему пока вроде бы не принято очевидное решение — о назначении на эту роль такого лидера и мастера, как Данис Зарипов. В прессе идут разные комментарии, но, надеюсь, никаких трений между новым тренером „Ак Барса“ Дмитрием Квартальновым и Зариповым не возникнет», — цитирует игрока Russia-Hockey.ru.
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