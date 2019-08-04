У «Торонто» нет прогресса в переговорах по Марнеру
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» пока не может добиться прогресса в переговорах по новому контракту нападающего Митчелла Марнера, сообщил генеральный менеджер клуба Кайл Дубас. Напомним, 22-летний форвард остаётся ограниченно свободным агентом.
«Пока сохраняется статус-кво. На самом деле такая же ситуация сложилась в лиге со всеми хоккеистами, имеющими такой статус. На начало августа особых прорывов не видно, переговоры идут, но особого прогресса в них нет. Безусловно, он играет огромную роль в нашей команде, и мы надеемся, что он останется в ней надолго. Так что мы продолжим работать над контрактом и посмотрим, что у нас получится», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.
Агенты ОСА ждут сделки «Торонто» и Марнера как ориентира в переговорах
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