У «Торонто» нет прогресса в переговорах по Марнеру

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» пока не может добиться прогресса в переговорах по новому контракту нападающего Митчелла Марнера, сообщил генеральный менеджер клуба Кайл Дубас. Напомним, 22-летний форвард остаётся ограниченно свободным агентом.



«Пока сохраняется статус-кво. На самом деле такая же ситуация сложилась в лиге со всеми хоккеистами, имеющими такой статус. На начало августа особых прорывов не видно, переговоры идут, но особого прогресса в них нет. Безусловно, он играет огромную роль в нашей команде, и мы надеемся, что он останется в ней надолго. Так что мы продолжим работать над контрактом и посмотрим, что у нас получится», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

Агенты ОСА ждут сделки «Торонто» и Марнера как ориентира в переговорах