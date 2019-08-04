Джиордано: Ткачук пользуется огромным авторитетом в «Калгари»
Защитник клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Марк Джиордано поделился мнением об игре своего партнёра по команде Мэттью Ткачука. Напомним, нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента и пока не подписал новый контракт.
«Победы для него очень важны. Он всё сделает, чтобы выиграть. Это его лучшее качество. Ради этого он идёт в борьбу. У нас всё получится, и он продолжит играть очень важную роль в команде в течение длительного времени. Он уже пользуется огромным авторитетом. Мы очень рады, что у нас в составе есть такой игрок, потому что он всегда стремится к победе. Именно такое отношение нам и нужно», — цитирует защитника официальный сайт лиги.
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