Защитник Дмитрий Коробов перешёл в «Амур»

Защитник сборной Беларуси Дмитрий Коробов перешёл в хабаровский «Амур», информирует официальный сайт дальневосточной команды.
Хоккеист начал свою профессиональную карьеру в 2006 году в составе клуба белорусской экстралиги «Гомель». Спустя два года дебютировал в КХЛ в джерси минского «Динамо», набрав два очка в 12 матчах. А уже в следующем году стал основным игроком «зубров».
В августе 2012 года Коробов подписал двухлетний контракт с системой «Тампа-Бэй». Большую часть карьеры за океаном провел в составе фарм-клуба «молний» «Сиракьюз». После возвращения из Америки играл за клубы «Атлант», «Спартак», минское «Динамо». Часть прошлого сезона провел в составе «Торпедо» (39 матчей, 1+7).
Всего габаритный игрок провёл 304 матча в КХЛ и заработал 66 очков (11+55) при показателе полезности "+5".
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