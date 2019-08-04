Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Холланд: не хочу зацикливаться на Пульюярви, нужен выгодный вариант

Холланд: не хочу зацикливаться на Пульюярви, нужен выгодный вариант
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд поделился мнением о своей работе в канадском коллективе.

«Конечно, многое в „Эдмонтоне“ иначе, но с каждым днем чувствую себя там все более комфортно. Мне очень повезло, что я так долго работал в одном клубе. Но время пришло. Рад, что у меня появился новый шанс.

У „Ойлерз“ был тяжелый сезон. Поэтому Типпетт и я оказались здесь. С некоторыми позициями все очевидно, но все равно остается очень много вопросов. И мы хотим, чтобы в команде была конкуренция.

Пульюярви расстроен тем, как сложилась его карьера в „Эдмонтоне“. В связи с этим возникают три проблемы. Во-первых, можно ли уговорить его остаться? Во-вторых, хочет ли он отправиться в Европу? В-третьих, стоит ли обменять его? Я должен разобраться в этой ситуации до конца августа. Не хотел бы зацикливаться на этой проблеме, но мне предстоит понять, какой вариант будет выгоден клубу», — цитирует Холланда официальный сайт лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент