Генменеджер «Калгари»: у нас много хороших игроков, но фонд зарплат ограничен

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг поделился мнением о контрактах с игроками, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов.
«Фонд заработной платы ограничен в эпоху потолка зарплат. У нас много хороших хоккеистов, которые либо выходят, либо только что вышли на пик карьеры. Мы следим за такими хоккеистами, хотим знать, чем они живут, чтобы понять, как они вписываются в структуру команды. Моя работа летом заключается именно в этом, а также в том, чтобы внутри команды была конкуренция. И мне ещё предстоит работать. После сезона я много раз говорил и могу еще раз повторить, что считаю своей главной задачей заключение соглашения с Ткачуком и со всеми нашими ограниченно свободными агентами. Мы занимаемся этими вопросами каждый день и уверены, что решим их», — цитирует функционера официальный сайт лиги.
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