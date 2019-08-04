Генменеджер «Калгари»: у нас много хороших игроков, но фонд зарплат ограничен

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг поделился мнением о контрактах с игроками, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов.



«Фонд заработной платы ограничен в эпоху потолка зарплат. У нас много хороших хоккеистов, которые либо выходят, либо только что вышли на пик карьеры. Мы следим за такими хоккеистами, хотим знать, чем они живут, чтобы понять, как они вписываются в структуру команды. Моя работа летом заключается именно в этом, а также в том, чтобы внутри команды была конкуренция. И мне ещё предстоит работать. После сезона я много раз говорил и могу еще раз повторить, что считаю своей главной задачей заключение соглашения с Ткачуком и со всеми нашими ограниченно свободными агентами. Мы занимаемся этими вопросами каждый день и уверены, что решим их», — цитирует функционера официальный сайт лиги.