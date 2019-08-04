Степан: «Аризона» была претендентом на плей-офф, мне нравится наш настрой

Нападающий «Аризоны Койотс» Дерек Степан поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.
«Следующий сезон будет уже 10-м в НХЛ, и с точки зрения травм я прежде никогда не сталкивался с тем, что с нами было в том году. Мы были среди претендентов на место в плей-офф, а сейчас всем надо сделать шаг вперед. Ребята, которые хорошо играли в прошлом году, должны будут играть еще результативнее в этом. Хотя мне в любом случае нравится рабочая этика в нашей команде. Нравится настрой коллектива.
С тех пор как играю в „Аризоне“, мы всегда стремились двигаться вперед и каждый год добавляли по компоненту. И, мне кажется, нам удалось стать командой, которую хотели видеть генеральный менеджер Джон Чайка и тренер Рик Токкет. Они все тянут канат в одну сторону. И после прихода новых игроков и совместной адаптации мы будем делать это еще лучше», — цитирует Степана официальный сайт НХЛ.
- 4 августа 2019
-
12:57
-
12:11
-
11:56
-
11:33
-
10:59
-
10:23
-
09:57
-
09:21
-
08:55
-
08:40
-
08:10
-
07:59
-
07:39
- 3 августа 2019
-
23:53
-
23:03
-
22:32
-
22:14
-
22:08
-
21:57
-
21:16
-
21:12
-
20:34
-
20:08
-
19:57
-
19:18
-
18:37
-
18:09
-
17:38
-
17:02
-
16:25
-
16:19
-
16:14
-
16:00
-
15:53
-
15:26