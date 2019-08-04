Подколзин и Манукян сыграют за сборную России в матче с «Авангардом»

Стали известны составы хоккейного клуба «Авангард» и олимпийской сборной России на матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 4 августа, начало — в 13:00 мск. Напомним, 3 августа «Авангард» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:3.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Зернов — Бек;
Манухов — Чудинов, Кошелев — Пьянов — Щербак;
Бондарев — Мартынов, Дедунов — Грачёв — Потапов;
Рожковский, Спиценко, Грицюк — Стась — Яремчук.
Олимпийская сборная России:
Мельничук (Кочетков);
Юдин — Романов, Брюквин — Швец-Роговой — Жафяров;
Мисюль — Демидов, Денисенко — Алексеев — Каюмов;
Валитов — Зайцев, Манукян — Кодола — Карнаухов;
Мищенко — Галенюк, Марченко — Савунов — Подколзин, Рассейкин.
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