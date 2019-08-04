Подколзин и Манукян сыграют за сборную России в матче с «Авангардом»

Стали известны составы хоккейного клуба «Авангард» и олимпийской сборной России на матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 4 августа, начало — в 13:00 мск. Напомним, 3 августа «Авангард» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:3.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Пивцакин — Франсон, Шумаков — Зернов — Бек;

Манухов — Чудинов, Кошелев — Пьянов — Щербак;

Бондарев — Мартынов, Дедунов — Грачёв — Потапов;

Рожковский, Спиценко, Грицюк — Стась — Яремчук.



Олимпийская сборная России:



Мельничук (Кочетков);

Юдин — Романов, Брюквин — Швец-Роговой — Жафяров;

Мисюль — Демидов, Денисенко — Алексеев — Каюмов;

Валитов — Зайцев, Манукян — Кодола — Карнаухов;

Мищенко — Галенюк, Марченко — Савунов — Подколзин, Рассейкин.