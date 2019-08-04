Холланд — о конкуренции в «Эдмонтоне»: у тренера должен быть такой рычаг

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд поделился мнением о новом главном тренере клубе Дэйве Типпетте.



«Обдумав вопрос с новым главным тренером, решил, что в данном случае будет важно иметь на скамейке человека, который уже работал на этом месте и многое повидал. Все, с кем говорил на эту тему, называли Типпетта и очень высоко отзывались о его способностях налаживать отношения. Он умеет общаться с людьми. Но при этом хорошо понимает, что нравится ему и что ему нужно. Это хорошее качество. Очень хочу работать с ним. Надеюсь, у нас сложатся отношения и мы будем работать вместе много лет.



Нужно повысить конкуренцию. У тренера должен быть рычаг. Если у кого-то игра не пошла, тогда в дело вступает другой хоккеист», — цитирует Холланда официальный сайт лиги.