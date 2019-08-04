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Петунин: игроки «Динамо» почувствовали вкус игры, но надо потренироваться

Петунин: игроки «Динамо» почувствовали вкус игры, но надо потренироваться
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Александр Петунин поделился впечатлениями от первого матча межсезонья, в котором его команда уступила нижегородскому «Торпедо» со счётом 1:2.

«Непривычно, когда до этого ты не играешь, а только тренируешься. Хотя это и товарищеская игра, но всё-таки не тренировка. Давно не играли, почувствовали вкус игры. Где-то не хватает. Ещё потренируемся, найдём понимание в команде. И всё будет хорошо», — рассказал Петунин в интервью клубному телевидению «Динамо».

Счёт был открыт на 11-й минуте — новичок «Торпедо» Джордан Шрёдер забросил шайбу с передачи Артёма Аляева. На старте третьего периода хозяева отправили в ворота соперников вторую шайбу усилиями нападающего Антона Шенфельда. На 53-й минуте форвард гостей Иван Муранов сократил отставание «Динамо» до минимума, но отыграться москвичи не сумели.

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