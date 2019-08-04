Панарин призвал спасти Сибирь от пожаров, подписав петицию

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин обратился к своим подписчикам в «Инстаграме» с просьбой поддержать петицию с требованием спасти Сибирь от лесных пожаров.
«Сибирь в огне. Защити ее, подпиши петицию», — написал Панарин.
Напомним, в Сибири и на Дальнем Востоке уже несколько недель горят огромные лесные массивы. Общая площадь лесных пожаров в Красноярском крае составляет более 1 млн га. Пожары бушуют в Эвенкии, на Таймыре, в Енисейском, Богучанском, Кежемском и Абанском районах.
В соседней с краем Иркутской области горит около 700 тыс. га. Еще 85 очагов на площади 522 807 га полыхают, по данным космического мониторинга, в труднодоступной местности, где тушение считается нецелесообразным. В общей сложности лес горит в 11 районах области. В зоне задымления находятся 15 населенных пунктов в четырех районах.
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