«Авангард» отыгрался с 0:3, но уступил сборной России на турнире в Сочи

«Авангард» встречался с олимпийской сборной России в матче турнира Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Олега Браташа.



Сборная России на старте второго периода выигрывала с разницей в три шайбы. В первом периоде ворота соперника поразили Даниил Мисюль и Владимир Брюквин, а на первых секундах второго игрового отрезка точным броском отметился Артём Швец-Роговой. «Ястребы» сумели восстановить равновесие, и команды ушли на второй перерыв при равном счёте. Никита Щербак отличился в равных составах, Павел Дедунов — в формате «3 на 4», а Сергей Шумаков забросил шайбу в большинстве. В середине третьего периода Брюквин оформил дубль и снова вывел команду вперёд.



7 августа «Авангард» встретится с ХК «Сочи», а олимпийская сборная России 5-го числа сыграет с «Локомотивом».