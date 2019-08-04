Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» отыгрался с 0:3, но уступил сборной России на турнире в Сочи

«Авангард» отыгрался с 0:3, но уступил сборной России на турнире в Сочи
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» встречался с олимпийской сборной России в матче турнира Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Олега Браташа.

Сборная России на старте второго периода выигрывала с разницей в три шайбы. В первом периоде ворота соперника поразили Даниил Мисюль и Владимир Брюквин, а на первых секундах второго игрового отрезка точным броском отметился Артём Швец-Роговой. «Ястребы» сумели восстановить равновесие, и команды ушли на второй перерыв при равном счёте. Никита Щербак отличился в равных составах, Павел Дедунов — в формате «3 на 4», а Сергей Шумаков забросил шайбу в большинстве. В середине третьего периода Брюквин оформил дубль и снова вывел команду вперёд.

7 августа «Авангард» встретится с ХК «Сочи», а олимпийская сборная России 5-го числа сыграет с «Локомотивом».

«Думают, что «Лос-Анджелес» меня предал». Войнов – о возвращении в Россию
Новобранец «Авангарда» Вячеслав Войнов дал эксклюзивное интервью обозревателю «Чемпионата», в котором развеял много слухов вокруг себя.
Sochi Hockey Open
04 августа 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Авангард
Омск
3 : 4
0:2, 3:1, 0:1
Россия (олимп.)
0:1 – Мисюль (Каюмов, Алексеев) – 10:04 (5x5), 0:2 – Брюквин (Жафяров, Романов) – 17:20 (5x5), 0:3 – Швец-Роговой (Юдин) – 20:28 (5x5), 1:3 – Щербак (Кошелев, Пьянов) – 29:32 (5x5), 2:3 – Дедунов – 33:08 (3x4), 3:3 – Шумаков (Франсон, Бек) – 39:05 (5x4), 3:4 – Брюквин (Жафяров, Юдин) – 49:02 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент