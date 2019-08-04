Браташ: пропущенные шайбы можно свалить на неопытность молодых пацанов

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвёл итоги матча с «Авангардом» (4:3) на турнире Sochi Hockey Open.



«Хорошая игра, сильный соперник. Для молодых ребят такие игры очень полезны, потому что надо самим решать. Они чувствуют себя в роли лидеров, ответственных за результат. Увидели на льду то, что готовили на сборах, а индивидуальные ошибки, которые привели к пропущенным шайбам, можно свалить на неопытность наших молодых пацанов. Содержание игры мне понравилось.



Четыре силовых приёма от Подколзина? По поводу его удаления, уверен на 100 процентов, что это была не умышленная грубость, а технический фол. Что касается его прогресса, то мы его и вызвали, чтобы у него была возможность себя проявлять и прибавлять», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Браташ рассказал о задачах олимпийской сборной на турнире Sochi Hockey Open