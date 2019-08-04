Манукян: в Армении был бы спрос на клуб КХЛ, надо завлекать людей

Нападающий олимпийской сборной России Артём Манукян поделился мнением о матче с «Авангардом» (4:3) на турнире в Сочи.
«Против команды Хартли раньше ни разу не играл. Действительно, мы с Хартли друг другу во время игры подмигнули, точнее, он просто посмотрел, улыбнулся, я тоже.
В игре олимпийской сборной и у Хартли есть похожие вещи, а так, у каждой команды своя манера игры. Не расстраивает, что могу пропустить какие-то важные моменты подготовки «Авангарда», пока нахожусь в сборной. Потом тренеры покажут видео, буду навёрстывать упущенное.
Хартли сказал, что у меня хорошие руки и огромное сердце, которые ничем не измерить? Приятно, но не надо задумываться об этом. Стараюсь не смотреть пресс-конференции, комментарии, а просто выходить и работать. Я ещё слишком молодой, чтобы обращать на это внимание.
Думаю, на трибунах есть мои болельщики, процентов 10. Соглашусь, что здесь большая армянская диаспора, много фанатов. Тяжело сказать, был бы спрос в Армении на клуб КХЛ. Думаю, был бы, надо завлекать людей. Не знаю, как в Армении к этому отнесутся, думаю, там большинство даже не знает, что такое хоккей», — передаёт слова Манукяна корреспондент «Чемпионат» Елена Кузнецова.
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