Дедунов: «Авангард» должен стать большим бульдозером, который будет идти вперёд

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов поделился мнением о матче с олимпийской сборной России (3:4) на турнире Sochi Hockey Open.
«Шайба моя получилась спонтанной. Встали на вбрасывание, подумал, что лучше шайбу вперёд прокинуть, а дальше по ситуации. Получилось прокинуть и нанести бросок, а там уже вратарь неудачно сыграл, под щитком она зашла. В итоге получился гол.
На тренировках стараюсь показывать, что могу играть в меньшинстве, а уже тренерам решать, как меня использовать.
В первой игре всегда что-то не получается, но в предсезонных играх надо пройти через это, чтобы команда стала большим бульдозером, который будет идти вперёд. Ничего страшного, будем добавлять из игры в игру. Бульдозер проявляется, когда с 0:3 уходишь? Он должен всегда проявляться, с первого периода. Бывает, проигрываешь, команда включается позже. Сегодня так.
Предсезонный турнир — это не значит, что мы вату катаем. Просто в третьем периоде почувствовали запах крови, и пошли силовые приёмы, стычки. Получилось перехватить инициативу во втором периоде, это нарастало как ком», — передаёт слова Дедунова корреспондента «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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