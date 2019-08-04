«Сочи» — СКА: в составе «армейцев» Кагарлицкий, Кемппайнен и Лехтеря

Стали известны составы «Сочи» и СКА на матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open. В заявку питерского клуба попали новички: защитник Лукас Бенгтссон, а также нападающие Йори Лехтеря, Дмитрий Кагарлицкий и Йоонас Кемппайнен.



«Сочи»:



Проскуряков (Богданов);

Ю. Александров — Эллис, Лугин — Коллинз — Мосалёв;

Погоришный — Назаревич, Алтыбармакян — Точицкий — Орлович-Грудков;

Воробьёв — Петров, Капустин — Калетник — Хлопотов;

Д. Александров, Старков — Томилин — Рахимуллин, Меркулов.



СКА:



Хелльберг (Налимов);

Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Рукавишников — Рундблад, Кагарлицкий — Кемппайнен — Барабанов;

Валенцов — Земченок, Тихонов — Дергачёв — Ли;

Сёмин — Мироманов, Огирчук — Каблуков — Кетов.