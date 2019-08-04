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«Сочи» — СКА: в составе «армейцев» Кагарлицкий, Кемппайнен и Лехтеря

«Сочи» — СКА: в составе «армейцев» Кагарлицкий, Кемппайнен и Лехтеря
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Сочи» и СКА на матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open. В заявку питерского клуба попали новички: защитник Лукас Бенгтссон, а также нападающие Йори Лехтеря, Дмитрий Кагарлицкий и Йоонас Кемппайнен.

«Сочи»:

Проскуряков (Богданов);
Ю. Александров — Эллис, Лугин — Коллинз — Мосалёв;
Погоришный — Назаревич, Алтыбармакян — Точицкий — Орлович-Грудков;
Воробьёв — Петров, Капустин — Калетник — Хлопотов;
Д. Александров, Старков — Томилин — Рахимуллин, Меркулов.

СКА:

Хелльберг (Налимов);
Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Рукавишников — Рундблад, Кагарлицкий — Кемппайнен — Барабанов;
Валенцов — Земченок, Тихонов — Дергачёв — Ли;
Сёмин — Мироманов, Огирчук — Каблуков — Кетов.

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