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Генменеджер «Торонто» уверен, что решит вопрос с контрактом Марнера

Генменеджер «Торонто» уверен, что решит вопрос с контрактом Марнера
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сохраняет оптимизм, несмотря на то что клуб не решил вопрос с новым контрактом нападающего Митчелла Марнера. Форвард остаётся ограниченно свободным агентом.

«Мы надеемся, что ближе к сентябрю сможем добиться прогресса и начнём готовиться к тренировочному лагерю. Мы думали, что договоримся весной, но, к сожалению, у нас ничего не вышло. Поэтому продолжаем работать, ведём переговоры с агентом Дарреном Феррисом и Митчем. Я уверен в успехе и остаюсь оптимистом до самого конца», — цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Марнер провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 26 заброшенных шайб и 68 результативных передач с показателем полезности «+22».

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