«Спартак» объявил состав на первый матч Кубка Маунтфилд

«Спартак» определился с составом на контрольный матч турнира «Кубок Маунтфилд» с чешским клубом «Маунтфилд», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». Матч состоится сегодня, 4 августа, начало встречи — в 19:00 мск.
«Спартак»:
Гудачек (Хомченко);
Кутейкин — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Никишин — Рылов, Кокарев — Зубов — Даугавиньш;
Гончаров — Кулик, Талалуев — Столяров — Никонцев;
Кутузов — Педан, Карсумс — Аракалов — Злобин.
Кубок Маунтфилд, который проходит в городе Градец-Кралове (Чехия), завершится 7 августа. Помимо «Спартака» и «Маунтфилда» в турнире принимают участие «Динамо Пардубице» (Чехия) и «Слован» (Словакия).
После возвращения в Москву красно-белые продолжат тренировки на арене в Парке Легенд и 18 августа проведут контрольный матч с московским «Динамо». Затем в расписании команды значится участие в традиционном Кубке мэра Москвы, где сыграют «Динамо» Москва, ЦСКА и «Витязь» (22-25 августа). Заключительный контрольный матч межсезонья команда Олега Знарка проведёт 28 августа с «Адмиралом».
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