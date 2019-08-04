Президент «Бостона»: у нас нет прогресса в переговорах с Карло и Макэвоем

Президент «Бостон Брюинз» Кэм Нили рассказал о ходе переговоров с защитниками Брэндоном Карло и Чарли Макэвоем, которые находятся в статусе свободных агентов.
«У «Бостона» есть план, и мы готовы к тому, что этих игроков не будет в тренировочном лагере в первый день его работы. Ещё есть пять или шесть недель, чтобы договориться, и надо это сделать, но на условиях, которые мы считаем разумными. Надеюсь, и они сочтут их такими же. С моей точки зрения, мы хорошо работаем в условиях потолка зарплат. Клуб прилагает все усилия, чтобы подписать контракты с этими ребятами.
Договариваться с ограниченно свободными агентами непросто всем клубам лиги. К сожалению, и у нас не наблюдается особого прогресса в переговорах с Карло и Макэвоем. С первого дня работы на посту генерального менеджера Дон Суини ведёт переговоры с хоккеистами, стараясь заключить справедливую сделку. Мы отслеживаем события в лиге и хотим, чтобы всё было честно. Руководство с самого начала предлагает справедливые условия. Случаи с Брэндоном и Чарли не стали исключением из этого правила», — приводит слова Нили официальный сайт НХЛ.
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