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СКА проиграл «Сочи» на турнире Sochi Hockey Open

СКА проиграл «Сочи» на турнире Sochi Hockey Open
Хоккей / КХЛ 0

СКА провёл первый матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Подопечные Алексея Кудашова проиграли «Сочи» со счётом 1:2.

Черноморская команда открыла счёт в концовке первого периода благодаря голу Вадима Хлопотова, отличившегося в формате «4 на 5». «Армейцы» пропустили второй гол незадолго до сирены об окончании второго игрового отрезка — точный бросок на свой счёт записал Степан Старков. СКА отыграл одну шайбу в третьем периода стараниями Виктора Тихонова.

«Сочи»:

Проскуряков (Богданов);
Ю. Александров — Эллис, Лугин — Коллинз — Мосалёв;
Погоришный — Назаревич, Алтыбармакян — Точицкий — Орлович-Грудков;
Воробьёв — Петров, Капустин — Калетник — Хлопотов;
Д. Александров, Старков — Томилин — Рахимуллин, Меркулов.

СКА:

Хелльберг (Налимов);
Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Рукавишников — Рундблад, Кагарлицкий — Кемппайнен — Барабанов;
Валенцов — Земченок, Тихонов — Дергачёв — Ли;
Сёмин — Мироманов, Огирчук — Каблуков — Кетов.

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Sochi Hockey Open
04 августа 2019, воскресенье. 17:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
2 : 1
1:0, 1:0, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Хлопотов (Назаревич, Алтыбармакян) – 18:51 (4x5), 2:0 – Старков (Томилин, Рахимуллин) – 37:11 (5x5), 2:1 – Тихонов – 45:03 (5x5)
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