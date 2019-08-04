СКА проиграл «Сочи» на турнире Sochi Hockey Open

СКА провёл первый матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Подопечные Алексея Кудашова проиграли «Сочи» со счётом 1:2.
Черноморская команда открыла счёт в концовке первого периода благодаря голу Вадима Хлопотова, отличившегося в формате «4 на 5». «Армейцы» пропустили второй гол незадолго до сирены об окончании второго игрового отрезка — точный бросок на свой счёт записал Степан Старков. СКА отыграл одну шайбу в третьем периода стараниями Виктора Тихонова.
«Сочи»:
Проскуряков (Богданов);
Ю. Александров — Эллис, Лугин — Коллинз — Мосалёв;
Погоришный — Назаревич, Алтыбармакян — Точицкий — Орлович-Грудков;
Воробьёв — Петров, Капустин — Калетник — Хлопотов;
Д. Александров, Старков — Томилин — Рахимуллин, Меркулов.
СКА:
Хелльберг (Налимов);
Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Рукавишников — Рундблад, Кагарлицкий — Кемппайнен — Барабанов;
Валенцов — Земченок, Тихонов — Дергачёв — Ли;
Сёмин — Мироманов, Огирчук — Каблуков — Кетов.
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