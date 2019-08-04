СКА проиграл «Сочи» на турнире Sochi Hockey Open

СКА провёл первый матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Подопечные Алексея Кудашова проиграли «Сочи» со счётом 1:2.



Черноморская команда открыла счёт в концовке первого периода благодаря голу Вадима Хлопотова, отличившегося в формате «4 на 5». «Армейцы» пропустили второй гол незадолго до сирены об окончании второго игрового отрезка — точный бросок на свой счёт записал Степан Старков. СКА отыграл одну шайбу в третьем периода стараниями Виктора Тихонова.

«Сочи»:



Проскуряков (Богданов);

Ю. Александров — Эллис, Лугин — Коллинз — Мосалёв;

Погоришный — Назаревич, Алтыбармакян — Точицкий — Орлович-Грудков;

Воробьёв — Петров, Капустин — Калетник — Хлопотов;

Д. Александров, Старков — Томилин — Рахимуллин, Меркулов.



СКА:



Хелльберг (Налимов);

Бенгтссон — Зубарев, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Рукавишников — Рундблад, Кагарлицкий — Кемппайнен — Барабанов;

Валенцов — Земченок, Тихонов — Дергачёв — Ли;

Сёмин — Мироманов, Огирчук — Каблуков — Кетов.