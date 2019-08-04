Ткачёв: сезон покажет, стал ли СКА слабее. Сейчас все под нагрузками

Нападающий СКА Владимир Ткачёв поделился мнением о матче с ХК «Сочи» (1:2) на турнире Sochi Hockey Open.
«Проиграли, в первых двух периодах у нас многое не получалось. В третьем нащупали ту игру, которую от нас требуют, думаю, с каждым матчем будем прибавлять. Партнёры меня устраивают, всё нравится (Ткачёв выходил в звене с Йори Лехтеря и Сергеем Плотниковым. — Прим. «Чемпионата»). Где-то есть недопонимание, но это мы исправим. После каждой смены разговариваем, думаю, всё наладится.
Полегче ли от того, что мы перешли в СКА вместе с Кемппайненым? Обычно, когда приходишь в новую команду, многих ребят уже знаешь, так что не составило большого труда. Тяжело заменить такого игрока, как Гусев. Будем работать, а там будет видно. Сезон покажет, стал ли СКА слабее, это предсезонка, все под нагрузками. В начале сезона уже видно будет», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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