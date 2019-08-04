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«Спартак» стартовал с победы на Кубке Маунтфилд

«Спартак» стартовал с победы на Кубке Маунтфилд
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» провёл первый матч на предсезонном турнире «Кубок Маунтфилд», который проходит в Чехии. Подопечные Олега Знарка обыграли «Маунтфилд» со счётом 2:1 Б.

Первый период завершился без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке чешский клуб открыл счёт стараниями Филипа Павлика, отличившегося в численном большинстве. Красно-белые восстановили равновесие в третьем периода благодаря точному броску Евгения Кулика. Основное и дополнительное время не выявило победителя, и судьбу встречи решила серия буллитов, где удача оказалась на стороне российского клуба.

«Спартак» вышел на лёд в следующем составе:

Гудачек (Хомченко);
Кутейкин — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Никишин — Рылов, Кокарев — Зубов — Даугавиньш;
Гончаров — Кулик, Талалуев — Столяров — Никонцев;
Кутузов — Педан, Карсумс — Аракалов — Злобин.

Кубок Маунтфилд, который проходит в городе Градец-Кралове (Чехия), завершится 7 августа. Помимо «Спартака» и «Маунтфилда» в турнире принимают участие «Динамо Пардубице» (Чехия) и «Слован» (Словакия).

Кубок Маунтфилд
04 августа 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Маунтфилд
Градец-Кралове
1 : 2
0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1
Спартак
Москва
1:0 – Павлик (Росандич, Мишкарж) – 27:26 (5x4), 1:1 – Кулик (Кокарев, Зубов) – 45:31 (5x5), 1:2 – Даугавиньш – 65:00 ( ПБ)
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