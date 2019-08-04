«Спартак» стартовал с победы на Кубке Маунтфилд

«Спартак» провёл первый матч на предсезонном турнире «Кубок Маунтфилд», который проходит в Чехии. Подопечные Олега Знарка обыграли «Маунтфилд» со счётом 2:1 Б.
Первый период завершился без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке чешский клуб открыл счёт стараниями Филипа Павлика, отличившегося в численном большинстве. Красно-белые восстановили равновесие в третьем периода благодаря точному броску Евгения Кулика. Основное и дополнительное время не выявило победителя, и судьбу встречи решила серия буллитов, где удача оказалась на стороне российского клуба.
«Спартак» вышел на лёд в следующем составе:
Гудачек (Хомченко);
Кутейкин — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Никишин — Рылов, Кокарев — Зубов — Даугавиньш;
Гончаров — Кулик, Талалуев — Столяров — Никонцев;
Кутузов — Педан, Карсумс — Аракалов — Злобин.
Кубок Маунтфилд, который проходит в городе Градец-Кралове (Чехия), завершится 7 августа. Помимо «Спартака» и «Маунтфилда» в турнире принимают участие «Динамо Пардубице» (Чехия) и «Слован» (Словакия).
- 4 августа 2019
-
21:42
-
21:12
-
20:59
-
20:36
-
19:57
-
19:41
-
18:52
-
18:06
-
17:57
-
17:25
-
16:54
-
16:27
-
16:21
-
16:17
-
15:55
-
15:47
-
15:45
-
15:17
-
14:27
-
13:56
-
13:32
-
12:57
-
12:11
-
11:56
-
11:33
-
10:59
-
10:23
-
09:57
-
09:21
-
08:55
-
08:40
-
08:10
-
07:59
-
07:39
- 3 августа 2019
-
23:53