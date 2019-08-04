«Спартак» стартовал с победы на Кубке Маунтфилд

«Спартак» провёл первый матч на предсезонном турнире «Кубок Маунтфилд», который проходит в Чехии. Подопечные Олега Знарка обыграли «Маунтфилд» со счётом 2:1 Б.



Первый период завершился без заброшенных шайб, а во втором игровом отрезке чешский клуб открыл счёт стараниями Филипа Павлика, отличившегося в численном большинстве. Красно-белые восстановили равновесие в третьем периода благодаря точному броску Евгения Кулика. Основное и дополнительное время не выявило победителя, и судьбу встречи решила серия буллитов, где удача оказалась на стороне российского клуба.



«Спартак» вышел на лёд в следующем составе:



Гудачек (Хомченко);

Кутейкин — Вишневский, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;

Никишин — Рылов, Кокарев — Зубов — Даугавиньш;

Гончаров — Кулик, Талалуев — Столяров — Никонцев;

Кутузов — Педан, Карсумс — Аракалов — Злобин.



Кубок Маунтфилд, который проходит в городе Градец-Кралове (Чехия), завершится 7 августа. Помимо «Спартака» и «Маунтфилда» в турнире принимают участие «Динамо Пардубице» (Чехия) и «Слован» (Словакия).