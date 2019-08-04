Кудашов: не стоит ждать Токранова, Хафизуллина и Белова в августе

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвёл итоги матча с ХК «Сочи» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.



«Третий период можно занести в актив — команда начала двигаться, и мы увидели то, что хотим видеть от неё. Но первый и второй периоды, конечно, не удались — и по движению, и по выполнению задания. Есть над чем поразмышлять. По крайней мере мы поняли, в каком направлении двигаться дальше.



Не стоит ждать Токранова, Белова и Хафизуллина в августе. Токранов скоро начнёт заниматься. Надеемся, что к началу сезона все будут готовы», — приводит слова Кудашова официальный сайт СКА.

Черноморская команда открыла счёт в концовке первого периода благодаря голу Вадима Хлопотова, отличившегося в формате «4 на 5». «Армейцы» пропустили второй гол незадолго до сирены об окончании второго игрового отрезка — точный бросок на свой счёт записал Степан Старков. СКА отыграл одну шайбу в третьем периода стараниями Виктора Тихонова.