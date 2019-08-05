Овечкин получил в подарок нефритового быка
Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибыл в Китай в качестве посла Национальной хоккейной лиги.
В Пекине форварду подарили нефритового быка, который является символом года рождения Овечкина по китайскому календарю, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Кроме того, россиянин посетил матч с участием китайских клубов и провёл символическое вбрасывание перед игрой.
Фото: Официальный сайт НХЛ
В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным.
Овечкин встретился в Китае с юными болельщиками
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