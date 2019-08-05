Сосунов: надо работать, чтобы заслужить право играть в составе «Тампы»

Защитник системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Олег Сосунов рассказал о задачах на предстоящий сезон. «Молнии» задрафтовали 21-летнего россиянина под 178-м номером в 2016 году.



«Игра — лучшая тренировка. Чем больше времени я проведу на льду, тем лучше. В прошлом сезоне у меня были травмы. Сейчас я здоров, полностью восстановился. Надеюсь, новый чемпионат сложится для меня удачнее. В целом я больше внимания уделяю игре в обороне. Мне ещё надо работать над собой, чтобы заслужить право выходить на лёд. И я надеюсь, что у меня не будет травм», — цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В минувшем сезоне Сосунов провёл 20 матчей в АХЛ за команду «Сиракьюз Крэнч», забросив одну шайбу, и 17 игр в Хоккейной лиге Восточного побережья за «Орландо», набрав 5 (1+4) очков.

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