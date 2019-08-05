Самый результативный защитник в истории КХЛ Даллман объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Барыса» и сборной Казахстана Кевин Даллман завершил спортивную карьеру. Об этом он сообщил в социальных сетях.



«Я принял решение завершить игровую карьеру. Так много людей, которых хотелось бы поблагодарить. Хотел бы сказать спасибо жене и детям. С их помощью моя жизнь становится легче. Я люблю их больше всего на свете. Благодарю родителей за тяжёлый труд. «Барыс» навсегда! Хотел бы поблагодарить команду за щедрость, буду скучать по ней. Надеюсь, что когда-нибудь снова встречусь с ребятами, и мы весело проведём время. В Казахстане лучшие фанаты, без их поддержки было бы тяжело регулярно показывать хоккей высокого уровня. В целом в клубе была великолепная организация. Мне тяжело прощаться, но я к этому готов. Теперь у меня есть возможность уделять больше времени семье. Я вас всех люблю!» — написал Даллман в своём «инстаграме».



38-летний Даллман провёл в КХЛ 620 матчей в форме «Барыса» и СКА, и на его счету 182 шайбы и 289 результативных передач. Кевин является семикратным участником Матча всех звёзд КХЛ. В 2013 году лига вручила ему приз «Джентльмен года».

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