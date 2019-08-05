Гарипов: Рейдеборн и Билялов — мои друзья, а кто будет в воротах — лёд покажет
Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов поделился мнением о конкуренции в казанской команде. В межсезонье ряды клуба пополнили два вратаря: швед Адам Рейдеборн из «Юргордена» и Тимур Билялов, ранее защищавший ворота рижского «Динамо».
«Рейдеборн и Билялов — мои друзья, а кто будет в воротах — лёд покажет. Не боюсь конкуренции, она только идёт в плюс, помогает стать лучше. Для меня это не проблема, у меня есть чёткие цели и задачи. Чем смогу помочь команде — помогу. Главное, чтобы конкуренция была здоровой. Но я буду делать всё, что от меня зависит. Надеюсь, к сентябрю успею подготовиться», — приводит слова Гарипова «Татар-Информ».
В первом матче межсезонья «Ак Барс» одолел в Альметьевске «Нефтяник» со счётом 2:1 Б.
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