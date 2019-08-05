М. Анисин: веду переговоры с клубами КХЛ, всё у меня впереди

Нападающий Михаил Анисин поделился планами на ближайшее будущее. Ранее он не сумел закрепиться в составе «Сочи», который расторг с ним пробный контракт.



«Мне только 31 год, все травмы залечены, никаких замечаний к режиму у тренеров нет. Функционально чувствую себя очень хорошо — например, в прыжках был в сочинском лагере одним из лучших. Игровые кондиции, надеюсь, тоже совсем рядом, ведь прошлый сезон вернул мне игровой тонус. Идёт определенное общение с другими клубами КХЛ и, что самое главное, есть амбиции и желание работать, доказывать. Уверен, всё у меня впереди», — цитирует Анисина Russia-Hockey.



Анисин уже выступал в составе сочинцев в сезонах-2014/15 и 2015/16. В общей сложности он провёл за клуб 96 матчей, в которых набрал 51 (24+27) очко. Всего в КХЛ на счету Михаила 382 игры, в которых он забросил 106 шайб и 96 раз ассистировал партнёрам.



В сезоне-2011/12 Анисин принял участие в Матче звёзд КХЛ, стал лучшим снайпером плей-офф и обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо».

Зубов — об Анисине: «Сочи» решил пойти дальше с другими ребятами