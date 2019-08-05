Проскуряков — о матче со СКА: хорошо, что до буллитов не дошло, поменьше бы их

Вратарь ХК «Сочи» Илья Проскуряков подвёл итоги матчи предсезонного турнира Sochi Hockey Open со СКА (2:1).



«Отличный первый матч за ХК «Сочи», всё прошло позитивно, мы выиграли. Очень рад, что дело не дошло до буллитов, поменьше бы их. Считаю неприемлемыми вопросы про конкуренцию с Дмитрием Шикиным. Вы, журналисты, любите спрашивать об этом, а у нас задача сколотить дружную команду для достижения результата», — приводит слова Проскурякова официальный сайт КХЛ.

Черноморская команда открыла счёт в концовке первого периода благодаря голу Вадима Хлопотова, отличившегося в формате «4 на 5». «Армейцы» пропустили второй гол незадолго до сирены об окончании второго игрового отрезка — точный бросок на свой счёт записал Степан Старков. СКА отыграл одну шайбу в третьем периода стараниями Виктора Тихонова.