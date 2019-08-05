Гудас: рад, что мне больше не придётся блокировать броски Овечкина

Новобранец «Вашингтон Кэпиталз» Радко Гудас поделился ожиданиями от выступления в составе столичной команды. Ранее «Кэпиталз» выменяли его из «Филадельфии Флайерз».



«С нетерпением жду, когда смогу прочувствовать победную атмосферу команды. «Вашингтон» находится среди лучших команд на протяжении пяти лет — там все знают, как побеждать. «Кэпиталз» выиграли Кубок Стэнли год назад, и я уверен, что у них есть желание выиграть его снова. Нынешнее межсезонье получается долгим для игроков «Вашингтона», поэтому думаю, что они будут предельно мотивированными. Быть частью одной из лучших команд НХЛ — большая честь для меня.



Я рад, что мне больше не придётся блокировать броски Овечкина и обороняться против летящего по льду Кузнецова. Кроме того, приятно быть в одной команде с такими хоккеистами, как Том Уилсон, Гарнет Хэтэуэй и другими», — цитирует чеха Isport.cz.

«Вашингтон» не становится сильнее. Овечкин больше не выиграет Кубок Стэнли? Сколько раз мы это уже слышали, но скоро в «Кэпиталз» всё же начнётся перестройка.