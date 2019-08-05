Yahoo: Овечкин очень туманно сказал про новый контракт, неужели он покинет НХЛ?

Издание Yahoo Sports дало оценку словам капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о том, что после завершения своего нынешнего контракта он не знает, продолжит ли играть и где, а главным приоритетом станет состояние здоровья.



«Несколько дней назад Овечкин в интервью очень двусмысленно высказался о том, будет ли он заключать новый контракт после 2021 года, когда истечёт его действующий договор. Ему будет 35 лет, когда надо будет заключать новую сделку, и 36, когда начнётся сезон-2021/22.



Если учесть, что в прошлом сезоне он забил 51 гол, то можно с уверенностью говорить, что никаких серьёзных травм у него не было. Но, естественно, если здоровье начнёт подводить, то хорошее самочувствие на оставшуюся после хоккея жизнь будет более важным приоритетом, тем более что он недавно стал отцом.



Всё это также ставит вопрос о том, сможет ли Овечкин превзойти кажущийся недостижимым рекорд Уэйна Гретцки по голам. Гретцки забросил 894 шайбы за карьеру и опережает россиянина на 236 голов. Хотя это и маловероятно, но Овечкин может побить этот рекорд, если у него будет ещё 5 сезонов с 48 голами. Делать прогнозы тут просто невозможно.



И всё же шокирует, что Александр Великий может оставить НХЛ через достаточно короткое время. Хоккейная звезда была неотъемлемой частью этой лиги с момента его первого сезона в 2005 году. Для вратарей наступит более безопасное время, и немного поражает, что поколение этих талантов подходит к концу», — отмечает обозреватель Стивен Психоджиос.

Овечкин — об окончании карьеры: зависит от здоровья, не хочу быть сломанным