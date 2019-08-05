Ломако: во Владивостоке мало солнца. Местные жители говорят, что это аномалия

Нападающий «Адмирала» Олег Ломако рассказал, как проходит тренировочный процесс, и отметил, что мечтает закрепиться в клубе КХЛ.
«С каждым днём всё лучше и лучше. Разговариваем друг с другом, с партнёрами по звену хорошо общаемся. Одним словом, вкатываемся. Хочется уже, чтобы сезон поскорей начался — вся хоккейная «движуха», которая есть в чемпионате. У нас грамотные тренировки, дозированные нагрузки. Занимаемся и на льду, и в зале, но без фанатизма — всего нам дают в меру. С нагрузками справляемся, переносим нормально.
Пару раз был во Владивостоке. В основном на Русском острове находился, на базе. Кампус изучил. Климат мне понравился, единственное, что удивило, — мало солнца было, но, как говорят местные жители, это аномалия. В целом город прикольный — море, сопки — красиво. В России нигде такого не видел.
Играть в КХЛ — это моя мечта. Часто приходится слышать, что между КХЛ и ВХЛ небольшая разница. Но нет — разница есть! Причём большая и во всём. И в игре, и в мышлении, и в том, что, кто и как окружает команду. Да, ВХЛ сильная, хорошая лига, но КХЛ намного сильнее. Здесь интереснее играть», — приводит слова Ломако официальный сайт «Адмирала».
- 5 августа 2019
-
13:04
-
12:48
-
12:08
-
11:46
-
11:26
-
11:03
-
10:34
-
10:00
-
09:33
-
09:05
-
08:49
-
08:22
-
00:05
- 4 августа 2019
-
23:18
-
22:49
-
22:42
-
21:42
-
21:12
-
20:59
-
20:36
-
19:57
-
19:41
-
18:52
-
18:06
-
17:57
-
17:25
-
16:54
-
16:27
-
16:21
-
16:17
-
15:55
-
15:47
-
15:45
-
15:17
-
14:27