Ломако: во Владивостоке мало солнца. Местные жители говорят, что это аномалия

Нападающий «Адмирала» Олег Ломако рассказал, как проходит тренировочный процесс, и отметил, что мечтает закрепиться в клубе КХЛ.



«С каждым днём всё лучше и лучше. Разговариваем друг с другом, с партнёрами по звену хорошо общаемся. Одним словом, вкатываемся. Хочется уже, чтобы сезон поскорей начался — вся хоккейная «движуха», которая есть в чемпионате. У нас грамотные тренировки, дозированные нагрузки. Занимаемся и на льду, и в зале, но без фанатизма — всего нам дают в меру. С нагрузками справляемся, переносим нормально.



Пару раз был во Владивостоке. В основном на Русском острове находился, на базе. Кампус изучил. Климат мне понравился, единственное, что удивило, — мало солнца было, но, как говорят местные жители, это аномалия. В целом город прикольный — море, сопки — красиво. В России нигде такого не видел.



Играть в КХЛ — это моя мечта. Часто приходится слышать, что между КХЛ и ВХЛ небольшая разница. Но нет — разница есть! Причём большая и во всём. И в игре, и в мышлении, и в том, что, кто и как окружает команду. Да, ВХЛ сильная, хорошая лига, но КХЛ намного сильнее. Здесь интереснее играть», — приводит слова Ломако официальный сайт «Адмирала».

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