ЦСКА проведёт товарищеские игры с «Адмиралом» без зрителей
ЦСКА проведёт ближайшие контрольные матчи с «Адмиралом» (6 и 7 августа) без зрителей. Причиной для такого решения послужили работы, которые проводятся на домашней арене столичного клуба.
«Уважаемые болельщики ЦСКА! В связи с работами, проводимыми на «ЦСКА Арене» в рамках подготовки к новому сезону, матчи ЦСКА — «Адмирал» пройдут без зрителей», — гласит заявление пресс-службы клуба в «Твиттере».
В прошедшем сезоне ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии «Авангард» со счётом 4-0. На пути к финалу подопечные Игоря Никитина прошли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и СКА (4-3).
«Адмирал» закончил регулярный чемпионат на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не сумел пробиться в плей-офф.
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