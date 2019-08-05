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В составе «Локомотива» на матч со сборной России нет ни одного легионера

В составе «Локомотива» на матч со сборной России нет ни одного легионера
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» и олимпийская сборная России определились с составами на матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Матч состоится сегодня, 5 августа, начало встречи — в 15:00 мск.

«Локомотив»:

Лазушин (Коновалов);
Ковалёв — Аверин, Санников — Свитов — Романов;
Черепанов — Осипов, Полунин — Красковский — Коваленко;
Калинин — Сидоров, Беляев — Денежкин — Слепец;
Савченко, Червоненко — Апальков — Дарьин, Козлов.

Олимпийская сборная России:

Кочетков (Исаев);
Мисюль — Демидов, Денисенко — Алексеев — Каюмов;
Юдин — Романов, Брюквин — Швец-Роговой, Жафяров;
Мальцев — Кудако, Ртищев — Рассейкин — Михайлов;
Мищенко — Зайцев, Манукян — Кодола — Карнаухов, Савунов.

В первом матче на турнире «Локомотив» обыграл «Авангард» со счётом 3:1, а олимпийская сборная России переиграла «ястребов» со счётом 4:3.

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