В составе «Локомотива» на матч со сборной России нет ни одного легионера

«Локомотив» и олимпийская сборная России определились с составами на матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Матч состоится сегодня, 5 августа, начало встречи — в 15:00 мск.



«Локомотив»:



Лазушин (Коновалов);

Ковалёв — Аверин, Санников — Свитов — Романов;

Черепанов — Осипов, Полунин — Красковский — Коваленко;

Калинин — Сидоров, Беляев — Денежкин — Слепец;

Савченко, Червоненко — Апальков — Дарьин, Козлов.



Олимпийская сборная России:



Кочетков (Исаев);

Мисюль — Демидов, Денисенко — Алексеев — Каюмов;

Юдин — Романов, Брюквин — Швец-Роговой, Жафяров;

Мальцев — Кудако, Ртищев — Рассейкин — Михайлов;

Мищенко — Зайцев, Манукян — Кодола — Карнаухов, Савунов.

В первом матче на турнире «Локомотив» обыграл «Авангард» со счётом 3:1, а олимпийская сборная России переиграла «ястребов» со счётом 4:3.