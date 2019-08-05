Форвард «Йокерита» Савинайнен пропустит два месяца из-за травмы

Нападающий «Йокерита» Вели-Матти Савинайнен выбыл из строя на два месяца, сообщает пресс-служба финского клуба в «Твиттере». Нападающий получил травму нижней части тела в товарищеском матче с «Нефтехимиком», который завершился со счётом 3:2 в пользу «шутов».



В минувшем сезоне 33-летний хоккеист защищал цвета «Куньлунь Ред Стар». Он провёл 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и записал на свой счёт девять заброшенных шайб и девять результативных передач при показателе полезности «-12» и 45 минутах штрафного времени.

Ранее финский хоккеист выступал в КХЛ за «Югру» и «Торпедо». Всего в лиге на его счету 165 матчей, 33 заброшенные шайбы и 26 результативных передач с показателем полезности «-41». Кроме того, форвард заработал 127 минут штрафа.